Oroscopo Agosto 2021: la bellezza (non) va in vacanza!

Volete scoprire cosa prevedono le stelle per il vostro segno zodiacale? Vi raccontiamo le previsioni beauty personalizzate dell’Oroscopo Agosto 2021 per delle vacanze all’insegna della cura di sé secondo lo zodiaco.

Il momento di godersi le ferie e un po’ di meritato relax è arrivato finalmente! Volete scoprire cosa hanno in serbo per voi le stelle della bellezza per questo mese? Svelate insieme a noi tutti i consigli dell’Oroscopo Agosto 2021 personalizzati a seconda del vostro segno zodiacale. Il tema di questo mese? Ovviamente parliamo di sole e vacanze!

Qual è la coccola beauty per l’Ariete

È il momento di mettere da parte le maschere che la vita quotidiana vi ha imposto e di riscoprire la genuinità. Se sul lavoro le finzioni stanno diventando troppo pesanti da tollerare, in amore potreste ritrovarvi a fare i conti con relazioni che ormai vanno avanti solo per abitudine.

MAC Galactic Glitter turchese su asos.com

Se avete deciso di chiudere una storia e di “rimettervi sulla piazza”, o siete single e guardandovi dentro avete capito che è il momento giusto per cercare un nuovo amore, attirate l’attenzione con i glitter, il beauty item giusto per il vostro mese di Agosto per fare festa e animare la serata.

L’oroscopo beauty per il segno zodiacale del Toro

Le tue previsioni zodiacali per Agosto ti riservano grande entusiasmo e capacità comunicative al top! Approfittane per recuperare il rapporto con il tuo partner che, a causa di qualche problema nei mesi passati, sembra tentennare un po’. E quale periodo migliore se non le vostre ferie per stupirlo?

Yankee Candle Afternoon Escape su eCharme.it

In questo periodo hai energia da vendere, quindi dedicati alla cura della tua (e della sua) forma fisica. Scopri tutti gli sport estivi più divertenti che ti hanno sempre incuriosito ma non hai ancora provato e abbinali a trattamenti corpo da prenotare nella SPA più vicina o, se preferisci coccole più casalinghe, coinvolgi il tuo lui in un massaggio sensuale e giocoso sfruttando una candela dall’aroma fresco ed estivo .

L’oroscopo di Agosto 2021 per i Gemelli

Diciamocelo in confidenza: lamentarvi un po’ vi piace. Ma ogni tanto rischiate di esagerare e questo potrebbe crearvi qualche problema sia in amore che nella vita lavorativa. E allora distraetevi, coltivate un hobby o riprendete in mano quel libro che avete abbandonato tempo fa sul comodino.

Avon Speak Out Perfectly Matte su avon.it

Cercate un modo più rapido e immediato per riconquistare il buon umore? Correte in profumeria e regalatevi un bel rossetto, ovviamente rosso fuoco! Non temete, là fuori c’è un rossetto rosso giusto per ciascuna di voi.

I consigli zodiacali su misura per il Cancro

Sarà un mese all’insegna delle risate e della spensieratezza e, nonostante di tanto in tanto possa riemergere qualche ricordo negativo lasciato da esperienze passate, riuscirete a lasciarvelo alle spalle col sorriso, regalando gioia a chi vi circonda.

Anna Sui Fantasia Mermaid Eau de toilette su amazon.it Giorgio Armani Sì Intense Eau de parfum intense su eCharme.it

Approfittate di questo momento positivo per ricaricarvi di energia e assaporare tutti i profumi di un’estate nel pieno del suo fulgore! Dedicatevi a esplorazioni olfattive che non avreste mai immaginato e avventuratevi tra fragranze gourmand e accordi floreali: l’obiettivo è creare memorie olfattive che vi resteranno nel cuore.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Agosto 2021 per il Leone

Le stelle del mese di Agosto vi suggeriscono di fare attenzione a non cedere allo stress! Affrontate con pazienza gli intoppi sul lavoro e contate fino a dieci prima di una discussione con il partner. Volete ritrovare la giusta energia? Una giornata in SPA in queste situazioni fa miracoli.

Oh K! Maschera idratante all’acqua di bambù su asos.com

Concedetevi una pulizia del viso e un massaggio rigenerante e tornerete come nuove. E a casa? Per non perdere i benefici che i trattamenti professionali hanno regalato alla vostra pelle, concedetevi una maschera idratante e lenitiva da fare una volta la settimana.

Oroscopo beauty per il segno della Vergine

Parola d’ordine: perseveranza! Sia dal punto di vista professionale che nella vita di coppia le cose non vanno come vorreste, ma è proprio questo il momento di stringere i denti per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissate.

Avon Smalto Jewelled Illusion su avon.it

Distraetevi dando libero sfogo alla fantasia e alla vostra creatività e sperimentando con il trucco come se fosse un gioco! Qualche esempio? Ispiratevi al mondo delle fiabe e provate i prodotti dagli effetti olografici e glitterati. Non avete voglia di trasformarvi in un unicorno scintillante?

Oroscopo mensile per il segno della Bilancia

L’oroscopo della bellezza di Agosto 2021 vi vede un po’ in preda all’indecisione e in cerca di consigli. Non sapete come affrontare una nuova beauty routine per le temperature più calde? Evitate i colpi di testa e affidatevi ai consigli di un esperto.

Biofficina Toscana Essenza illuminante su amazon.it

Ricordatevi che soprattutto in estate non dovete mai rinunciare all’idratazione, i condizionatori infatti seccano l’aria e questo non fa bene alla vostra pelle! Perché non provare un’essenza per il viso a effetto idratante e illuminante?

L’estate 2021 per l’oroscopo dello Scorpione

Buone notizie dal vostro oroscopo per Agosto 2021! Se la primavera 2021 è stata a dir poco difficile, in questa piena estate finalmente tutto inizia a girare per il verso giusto e voi potete finalmente tornare a respirare liberamente e dedicarvi a qualche momento di assoluto relax.

Bobbi Brown Olio detergente lenitivo Glowing Pink Collection su amazon.com

Prendetevi i giusti minuti anche per la vostra beauty routine mattutina e serale: avete mai pensato agli step della skincare coreana?

Un profumo per Agosto per il segno del Sagittario

Siete partite con un approccio zen e non potevate fare una scelta migliore: per il mese di Agosto vi aspettano grandi cambiamenti che potrebbero destabilizzarvi ma non preoccupatevi, riuscirete ad affrontare con la giusta misura anche gli imprevisti che si presenteranno sulla vostra strada.

Guerlain Idylle Eau de parfum su eCharme.it

Vi sentite bene e in gran forma, sicure di voi stesse e in grado di destreggiarvi su situazioni lavorative non sempre facili. Mantenete la calma e affidatevi aun profumo in grado di riconnettervi con la vostra parte più intima.

Oroscopo beauty dedicato al segno del Capricorno

Gli alti e bassi vi hanno accompagnato per tutto il mese scorso ma, se siete riuscite a mettere a fuoco i vostri desideri, Agosto potrebbe rendervi più semplice gestire ciò che vi succede intorno. Probabilmente vi verrà chiesto di cedere su qualcosa e di provare a trovare un compromesso, ma il cielo azzurro e le temperature calde vi renderanno più semplice andare incontro agli altri con serenità.

NYX Professional Makeup Ultimate Palette su amazon.it

Ma trovare un punto in comune non significa subire passivamente, e sicuramente troverete dentro di voi la grinta necessaria per far valere anche le vostre ragioni. È il momento giusto per trovare nel make up un elemento di espressione della vostra personalità. Osate con la creatività e non abbiate paura delle sperimentazioni: un ombretto fluo non sarà una dichiarazione di guerra, ma sicuramente mostrerà a chi vi si trova davanti tutta la vostra personalità!

Com’è il segno dell’Aquario per il mese di Agosto

Il vostro oroscopo mensile vi vede libere e felici, a contatto con il vostro io interiore e con la natura. La prospettiva delle prossime vacanze vi ricarica di energia e, tra i buoni propositi per l’estate, vi siete ripromesse di non perdere questo mood positivo.

WXY. Indigo. Candela al rosmarino e cedro su asos.com

Per non farvi sopraffare dalla quotidianità, scappate per un fine settimana fuori porta appena ne avete l’occasione. Per immergervi nella vostra interiorità anche in città, ritagliatevi un momento solo vostro, accendete qualche candela dal profumo agrumato che vi trasporti immediatamente in un giardino mediterraneo, versatevi qualcosa da bere e rilassatevi!

Come sarà il mese di Agosto per il segno dei Pesci

Si avvicina qualche nube sulle vostre relazioni amorose, dovrete cercare di riportare l’armonia in coppia puntando su dolcezza e seduzione. Mettete da parte la ricerca dello scontro a tutti i costi, ma attente a non rischiare di rinunciare alla forza che vi contraddistingue.

Collistar Rossetto Unico in Rosso Metallico su eCharme.it

Per sentire Venere più vicina senza intimorire il partner, puntate su un grande classico: sfoggiate un rossetto rosso fuoco e non dimenticate mai il potere del makeup!