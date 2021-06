Amazon Prime Day 2021: cosa non lasciarsi scappare il 21 e il 22 giugno

L’appuntamento più atteso dell’anno sta per arrivare! L’Amazon Prime Day per il 2021 sarà proprio all’inizio della stagione estiva, una due giorni il 21 e il 22 giugno. Ma niente panico! Per arrivarci preparate e senza farsi cogliere dall’ansia da shopping compulsivo basta organizzarsi per tempo con lista alla mano e qualche accorgimento.

Il grande momento del Prime Day inizia alle ore 23:59 di domenica 20 giugno e durerà per 48 ore, in cui approfittare di offerte imperdibili no-stop. Ma, a ben guardare, già da adesso è possibile approfittare di sconti e promozioni.

Amazon Prime Day: gli affari arrivano il 21 e il 22 giugno 2021

Non sapete ancora cosa comprare durante le giornate di saldi di Amazon? Calma e sangue freddo. Ci pensiamo noi di Junglam a prepararvi una shopping guide a tutto stile, per fare i migliori affari durante il Prime Day 2021, con i migliori prodotti dedicati a chi ama lo stile e la bellezza. Siete pronte a seguire tutti i nostri consigli?

Innanzitutto, se non siete ancora iscritti a Prime, non perdete altro tempo e approfittate del periodo di prova gratuito di 30 giorni.

In seguito, vi consigliamo di installarvi la App per poter visualizzare in anteprima le offerte e di sfruttare tutte le potenzialità di Alexa per monitorare la vostra lista dei desideri e approfittare delle Offerte Lampo con quantità limitate dei prodotti più interessanti dell’estate a prezzi sbalorditivi.

Inoltre, per offrire il suo sostegno alle piccole e medie imprese italiane e continuare a supportarle, Amazon offrirà un buono sconto di 10 euro ai clienti Prime che, dal 7 al 20 giugno, acquisteranno almeno 10 euro scegliendo tra i prodotti presenti nella selezione di offerte made in Italy.

2021 Prime Day: tutto quello che c’è da sapere

Che cosa ci aspetta durante i due giorni dell’anno in cui si fanno i migliori affari? Tra le novità del Prime Day 2021 ci sono tantissimi prodotti in edizione speciale o limitata, da non lasciarsi assolutamente scappare, in aggiunta alle migliaia di prodotti in super offerta.

Chi può usufruire degli sconti dell’Amazon Prime Day? Tutti i clienti Amazon Prime, vi ricordiamo che, al termine del periodo di prova, Amazon Prime si rinnova a 36€ all’anno oppure 3,99€ al mese.

Oltre a non pagare le spese di spedizione su moltissimi prodotti, tutti i clienti Amazon Prime possono accedere allo streaming illimitato di film e serie tv di Amazon Original oltre all’accesso illimitato ad Amazon Photos, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Music Unlimited e all’anteprima di tutte le Offerte Lampo di Amazon.

I giorni del Prime Day sono quelli giusti anche per provare i tanti sevizi di Amazon. Già da oggi, infatti, sarà possibile abbonarsi ad Amazon Music approfittando di quattro mesi di utilizzo gratuito, usufruire di un buono da 15 euro e di uno sconto del 20% sulla conferma dell’abbonamento ad Audible dopo il periodo di prova, e ancora 3 mesi di utilizzo gratuito del programma Kindle Unlimited.

Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le offerte riservate dei migliori marchi, le offerte, le collaborazioni e i Lanci esclusivi di questo Prime Day 2021!

Il sottocosto di Amazon durante il Prime Day: cosa comprare

Siete ancora in alto mare nel preparare la vostra wishlist per il Prime Day? Noi di Junglam abbiamo scelto per voi i migliori prodotti fashion & beauty più cool in offerta per fare veri affari di cui non vi pentirete. App alla mano, pronti, via!

Le offerte in made in Italy

Mentre aspettiamo la due giorni più attesa dell’anno, iniziamo a scaldarci dando un’occhiata alla selezione made in Italy che lo store mette a disposizione e guadagnamoci i nostri 10 euro di sconto!

Il siero viso effetto lifting

LR Wonder Company Bee Venom Serum Siero viso effetto lifting al veleno d’ape

Il doposole rinfrescante

Arval Lozione Doposole Reidratante Rinfrescante

Il bomber di pelle effetto vintage

D’Arienzo Bomber di pelle nera effetto vintage

La borsa a bauletto

Piero Guidi Bauletto Magic Circus

Gli orecchini per l’estate

Lebole Gioielli Orecchini in ottone e pietra azzurra

Il seggiolino auto per i bimbi

Kiwy Seggiolino auto per bambini fino a 36kg

Il gioco artigianale

Arte del Legno Torre montessoriana Happy Tower

Il tablet made in Italy

e-tab Pro Tablet Microtech

E adesso preparatevi a dispositivi Amazon proposti con offerte interessanti, fino al 20% di sconto su una selezione di prodotti Amazon Fashion, fino al 20% di sconto sui prodotti prodotti a marchio Amazon e fino al 10% di sconto sui prodotti per la casa e l’arredamento, oltre a tante promozione sui giocattoli e allo sconto fino al 50% dei prodotti delle startup… allora siete pronte a lanciarvi nello shopping per le ferie?

E allora scaldate le dita, preparate lo smartphone e non lasciatevi scappare le giornate di saldi più attese della stagione!