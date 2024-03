Venus Williams, Caroline Wozniacki, Emma Raducanu e Kei Nishikori annunciati come prime wild card per l’Open di Miami 2024 presentato da Itaú

MIAMI GARDENS, FLA. – Venus Williams, Caroline Wozniacki, Emma Raducanu e Kei Nishikori sono stati annunciati come destinatari delle wild card per l’Open di Miami 2024 presentato da Itaú, che si terrà presso l’iconico Hard Rock Stadium dal 17 al 31 marzo.

Carriere straordinarie a confronto

Coprendo tre decadi, Williams, 43 anni, Wozniacki, 33 anni, e Raducanu, 21 anni, si trovano in fasi molto diverse delle loro carriere, ma sono tra le giocatrici più popolari della WTA, con risultati di tutto rispetto.

Venus Williams: un’icona del tennis

Tre volte campionessa a Miami, Williams vanta ben sette titoli del Grande Slam in singolo nel corso della sua illustre carriera e ha partecipato a un record di 93 tornei del Grande Slam.

Caroline Wozniacki: il ritorno della campionessa

Campione degli Australian Open, Wozniacki, finalista a Miami nel 2017, ritorna per la prima volta dal 2019, dopo una pausa di tre anni seguita alla nascita dei suoi due figli. Tornata in competizione lo scorso agosto, ha subito impressionato, raggiungendo il quarto turno agli US Open 2023.

Emma Raducanu: la promessa del tennis

Raducanu, la cui favolosa corsa agli US Open 2021 l’ha vista diventare la prima campionessa dell’era Open a qualificarsi e vincere senza perdere un solo set, è attesa con impazienza di fare il suo ritorno dopo aver perso gran parte della stagione 2023 a causa di infortuni. Il suo promettente inizio di stagione attuale segue un’interruzione di otto mesi.

Kei Nishikori: il ritorno della stella giapponese

Anche il giapponese Nishikori fa un gradito ritorno dall’infortunio, facendo la sua prima partenza competitiva da luglio 2023. Classificato fino al quarto posto nel mondo nel 2015, Nishikori ha vinto 12 titoli ATP ed è stato finalista agli US Open 2014, diventando il primo giocatore maschile rappresentante un paese asiatico a raggiungere una finale di singolo in un torneo maggiore. Nishikori ha anche vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi estive del 2016, consegnando al Giappone la sua prima medaglia olimpica nel tennis in 96 anni.

Un’esperienza unica per i fan

Conosciuto per la sua esperienza di classe mondiale per i fan, l’Open di Miami presentato da Itaú, accoglierà nuovamente gli appassionati di tennis allo Hard Rock Stadium, completo dell’unico campo da tennis stadio in una sede della NFL, e del suo ampio campus a Miami Gardens. Vantando più di 30 dei principali ristoranti e bar di Miami, gli organizzatori mireranno ancora una volta a infondere il tennis con la cultura iconica di Miami attraverso offerte culinarie premiate.

Più azione in campo che mai

L’edizione di quest’anno dell’Open di Miami presentato da Itaú presenterà più azione in campo per i fan che mai prima d’ora. Svolgendosi nella seconda settimana, l’Open di Miami Wheelchair Invitational e il Major League Pickleball Showcase sono anche nuove aggiunte al programma, segnando la prima volta che entrambi gli eventi si svolgeranno in qualsiasi torneo della serie 1000.

Le restanti wild card per i tabelloni di singolo, doppio e qualificazioni saranno annunciate nelle prossime settimane.

photo credits: Getty Images