Oroscopo Ottobre 2018: più bella con le stelle!

Il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Ottobre 2018. Scoprite cosa vi aspetta e i gesti beauty da seguire per ogni segno dello zodiaco.

L’Autunno è ormai arrivato e, anche se le giornate sono sempre più corte e le foglie già ingialliscono sugli alberi, è importante affrontare quello che ci aspetta con positività e con il sorriso sulle labbra. Siete curiose di scoprire cosa avranno in serbo per voi le stelle della bellezza? Benvenute nel nostro Beauty Oroscopo: vi sveliamo quale mood beauty vi aspetta per il mese di Ottobre 2018!

Ariete: cosa prevede l’oroscopo beauty

Relax, relax e ancora relax: venite da un periodo che vi ha impegnato molto sia fisicamente che mentalmente ma è arrivato il momento del meritato riposo. Pensate a voi stesse e riservatevi dei momenti beauty in cui staccare la spina e ritrovare la serenità.

Un rituale di bellezza quotidiano come la skincare coreana, con i suoi step ormai ben codificati da seguire scrupolosamente, vi aiuterà a recuperare forza, energie e serenità come in un esercizio zen.

Oroscopo beauty personalizzato per il Toro

Settembre non è andato come desideravate e adesso è arrivato finalmente il momento di scaricare la tensione e di riposarsi un po’. Ma attenzione: questo vale fino a metà mese. Dal 15 di ottobre vi si richiederà di aprirvi a nuove esperienze e tradizioni.

Come approfittarne per essere più belle? Apritevi al mondo anche per quanto riguarda la cura di voi stesse. Provate la sauna finlandese, sperimentate la ceretta araba (più dolce e delicata di quella tradizionale)… Insomma, lanciatevi senza paura tra i segreti cosmetici più esotici!

Le previsioni beauty per il segno dei Gemelli

Ce l’avete messa proprio tutta ad affrontare i tanti impegni che vi si sono presentati. Questo grande dispendio di energia, però, vi ha messo a dura prova e ora accusate un po’ di stanchezza.

Fate una bella maschera rivitalizzante. Non dimenticate di mettere il contorno occhi mattina e sera, i primi segni delle preoccupazioni si trasformano subito in zampe di gallina.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno del Cancro

Il timore di deludere le persone che vi sono care questo mese rischia di bloccarvi: i cambiamenti che vi attendono sul lavoro e nella vita affettiva potrebbero mettervi in difficoltà, soprattutto potreste incontrare qualche problema nel comunicare ai vostri cari i vostri cambi di programma.

Concedetevi di pensarci con calma, senza dimenticare di gratificarvi. Un rossetto nuovo o un nuovo profumo renderanno più semplice affrontare il mondo con un sorriso.

Leone, l’oroscopo personale per il mese di ottobre

La vita sentimentale è al massimo, sia per le coppie appena nate che per le relazioni collaudate, e anche il rapporto con le vostre amiche non è mai stato così frizzante.

E allora dedicate loro un po’ di tempo di più per celebrare il sostegno che non vi hanno mai fatto mancare neanche nei momenti più difficili. Che ne dite di un party a base di beauty swap? Scambiatevi prodotti e consigli e godetevi il momento tra vere amiche.

L’oroscopo beauty mensile per la Vergine

È arrivato il momento di osare. Mettete da parte esitazioni e perplessità e approfittate dell’autunno per lanciarvi in nuove avventure ed esperienze: sul lavoro mettetevi in proprio, se lo desiderate, in amore cercate un partner complice o, se siete single, godetevi tutta la libertà che vi regala la vostra condizione.

Anche le tendenze beauty di stagione vi spingono all’azione: è il momento di sfoggiare make up in toni metallici, eyeliner grafici e labbra intense e mat.

Oroscopo beauty dedicato al segno della Bilancia

Gli alti e bassi vi hanno accompagnato per tutto il mese scorso ma, se siete riuscite a mettere a fuoco i vostri desideri, ottobre potrebbe rendervi più semplice gestire ciò che vi succede intorno.

È il momento giusto per trovare nel make up un elemento di espressione della vostra personalità. Osate con la creatività e non abbiate paura delle sperimentazioni.

Qual è la coccola beauty per lo Scorpione

È il momento di mettere da parte le maschere che la vita quotidiana vi ha imposto e di riscoprire la genuinità. Se sul lavoro le finzioni stanno diventando troppo pesanti da tollerare, in amore potreste ritrovarvi a fare i conti con relazioni che ormai vanno avanti solo per abitudine.

Se avete deciso di chiudere una storia e di “rimettervi sulla piazza”, o se siete single e guardandovi dentro avete capito che è il momento di cercare un nuovo amore, attirate l’attenzione con i glitter, il beauty item giusto per il vostro mese di ottobre per fare festa e animare la serata.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di ottobre per il Sagittario

È un periodo un po’ confuso, avete la sensazione di girarvi e rigirarvi senza riuscire a trovare il bandolo della matassa. Il rischio di portare sul lavoro i problemi familiari e a casa le tensioni lavorative è alto ed è bene cercare di evitarlo in tutti i modi.

Prendete un bel respiro e concentratevi sul cercare elementi di stabilità. Un buon metodo è dedicarsi al beauty decluttering: mettete in ordine la vostra postazione make-up, gettate le cose vecchie e fate spazio per il nuovo per liberare la mente!

Capricorno, cosa dice l’oroscopo beauty personale

La vostra proverbiale tenacia sta finalmente dando i suoi frutti: avete sudato, studiato e tenuto duro, ma finalmente i progetti lavorativi che avete tanto inseguito stanno prendendo proprio la forma che desideravate.

Non sottraete però tempo alla coppia. Sia che vi troviate all’inizio di una storia sia che vi troviate in una relazione rodata, concedetevi una piccola fuga romantica in una SPA per un weekend a tutto benessere.

L’oroscopo di ottobre per il segno dell’Acquario

Avete deciso di mettere da parte la ricerca della polemica e dello scontro a tutti i costi e, con vostra sorpresa, ce la state facendo: questa ricerca di armonia e pace non potrà che giovarvi, sia sul lavoro che nella vita personale.

Attente però a non correre il rischio di rinunciate alla forza che vi contraddistingue, caricatevi di girl power sfoggiando un rossetto rosso fuoco e che il potere del make up sia con voi.

Cosa dice l’oroscopo beauty per i Pesci

Aspettavate da un po’ il momento giusto per un rinnovamento e finalmente è arrivato. In amore proponete voi nuove occasioni di divertimento se il partner ha perso un vivacità e anche sul lavoro non fatevi sopraffare e siate pronte a cogliere tutte le occasioni.

Affrontate con entusiasmo le nuove prospettive che si presentano e prendete la palla al balzo per rinnovare il vostro beauty con nuovi prodotti di skincare, un nuovo fondotinta e nuovi colori adatti per l’Autunno.