Miami Open 2024: Il meglio del tennis mondiale si sfida a Miami Gardens

Stelle di prima grandezza dominano la entry list

I numeri 1 del mondo Novak Djokovic e Iga Swiatek guidano un cast stellare che include Alcaraz, Sabalenka, Medvedev, Sinner e Osaka.

Djokovic, detentore del record di 24 titoli del Grande Slam, ritorna al Miami Open per la prima volta dal 2019, puntando a conquistare il suo primo titolo del 2024 e ad aggiungere un altro successo ai suoi sei titoli del Miami Open.

Swiatek, al vertice della classifica WTA, cerca il suo secondo titolo al Miami Open dopo il trionfo del 2022, dove superò la quattro volte campionessa del Grande Slam Naomi Osaka.

Campioni in carica e stelle nascenti in gioco

Petra Kvitova, la campionessa in carica, non parteciperà quest’anno a seguito dell’annuncio della sua gravidanza, mentre la neo-mamma Naomi Osaka, farà il suo ritorno sul campo dell’Hard Rock Stadium avendo già ottenuto le sue prime vittorie a Brisbane e Doha dopo 16 mesi di stop dal circuito.

Daniil Medvedev e Jannik Sinner, finalisti dell’anno scorso, sono di nuovo in campo, con Sinner fresco della sua storica vittoria all’Australian Open. Aryna Sabalenka, campionessa in carica dell’Australian Open, e il vincitore del Miami Open 2022 Carlos Alcaraz mirano a riconquistare la vetta della classifica.

Speranze americane per una vittoria in casa

Coco Gauff, Jessica Pegula e Madison Keys rappresentano il forte contingente americano nel tabellone femminile. Taylor Fritz, Tommy Paul, Frances Tiafoe e Ben Shelton portano avanti le speranze maschili. Tutti e otto gli americani cercano di seguire le orme dei campioni del 2018 Sloane Stephens e John Isner.

Oltre il tennis: un’esperienza di livello mondiale per i fan

Il Miami Open è rinomato per l’eccellente ospitalità offerta ai fan, con il suo unico stadio da tennis all’interno di un impianto della NFL, una vasta area di entertainment con tanto di gondole sospese in aria e un’offerta di ristoranti e bar di primo livello, riflette perfettamente la cultura iconica e vibrante di Miami.

Per rendere l’esperienza ancora più accattivante, quest’anno ci sarà più azione in campo che mai, con l’introduzione del Miami Open Wheelchair Invitational e dello showcase di Major League Pickleball durante la seconda settimana, entrambi per la prima volta in un torneo della serie 1000.

Per biglietti e maggiori informazioni:

Visita https://www.miamiopen.com

photo credits by: Miami Open presented by Itau