WOHASU 2025 al New World Center di Miami Beach

Come vostra corrispondente estera da Miami, sono entusiasta di condividere con voi il fermento che circonda il World Happiness Summit 2025! Dopo un trionfale tour in Europa, WOHASU è tornato a Miami portando con sé un tema a noi molto caro ovvero quello della speranza.

Quest’anno, WOHASU promette di essere più di un semplice evento: è un’esperienza trasformativa. È un’occasione per riaccendere il vostro fuoco interiore, per scoprire gli strumenti per una vita traboccante di gioia e significato.

Ecco i nostri cinque buoni motivi per assistere al summit e abbracciare la scienza della felicità del WOHASU 2025!

Il tema centrale dell’evento: la speranza

In un’epoca segnata da sfide globali e incertezze pervasive, il World Happiness Summit 2025 emerge come un faro di future opportunità. La “speranza” in questione non è un mero slogan, ma un invito concreto a esplorare e coltivare la resilienza interiore. L’evento si propone infatti di fornire strumenti pratici e basati sulla scienza della felicità per navigare le complessità della vita moderna, offrendo ai partecipanti una bussola per ritrovare il significato della propria esistenza.

Attraverso interventi di esperti di fama mondiale, il summit esplorerà come la speranza possa essere un motore di cambiamento positivo, sia a livello individuale che collettivo. In un contesto in cui la narrazione dominante spesso si concentra sulle difficoltà, WOHASU offre una prospettiva alternativa, un’ancora di positività per ispirare i partecipanti a gioire della proprie conquiste.

Ospiti sul palco che mirano al benessere collettivo

Immaginate un vero e proprio “dream team” del benessere riunito a Miami. Il WOHASU 2025 non è una semplice conferenza, ma un’autentica reunion di menti eccelse, dove i massimi esperti mondiali di psicologia positiva, leadership e benessere si incontrano per condividere le loro scoperte. Parliamo di professori di università prestigiose come Harvard, Yale e Oxford, veri e propri guru del settore, e di autori di best-seller internazionali che hanno cambiato la vita di milioni di persone.

Ma c’è di più: avremo l’onore di ascoltare Laurie Santos, la mente geniale dietro The Happiness Lab, il podcast che ha conquistato oltre 100 milioni di ascoltatori! La sua presenza è un evento nell’evento, un’occasione unica per assistere alla registrazione live del suo podcast, un’esperienza che promette di essere tanto divertente quanto illuminante.

Avremo l’opportunità di ascoltare direttamente dai protagonisti della ricerca sul benessere, studiosi che ha dedicato la vita a capire cosa ci rende felici e come possiamo migliorare la nostra qualità di vita. Figure di spicco come il Dr. Arthur Brooks, con la sua saggezza e il suo carisma, e la Dr.ssa Emma Seppälä, una vera e propria rockstar del benessere, ci guideranno in un viaggio di scoperta e ispirazione. Non sarà una semplice lezione frontale, ma un dialogo aperto e stimolante, un’occasione unica per imparare dai migliori esperti e portare a casa strumenti concreti per vivere una vita più appagante.

Un viaggio di scoperta

WOHASU 2025 è una vera e propria esperienza immersiva che invita i partecipanti a interagire e mettersi in gioco. Attraverso le sessioni interattive, i workshop pratici e la presentazione di ricerche esclusive, il summit offre un percorso di scoperta personale e professionale. L’obiettivo è fornire appunto una cassetta degli attrezzi con strategie applicabili per migliorare il benessere, la resilienza e la leadership.

Dalla gestione dello stress alla coltivazione della gratitudine, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze preziose per affrontare le sfide quotidiane con maggiore consapevolezza e serenità. L’introduzione della certificazione Holistic Wellbeing per i presidi delle scuole rappresenta un’innovazione significativa, dimostrando l’impegno del summit nel promuovere il benessere a tutti i livelli della società.

Una comunità globale: le connessioni che trasformano

WOHASU 2025 è un crocevia di culture e prospettive, un punto di incontro per individui provenienti da oltre 65 paesi. La diversità dei partecipanti crea un ambiente stimolante e inclusivo, dove è possibile stringere connessioni significative e durature. Il summit offre numerose opportunità di networking, dalle sessioni di discussione informali ai momenti di socializzazione durante le pause.

Come nelle scorse edizioni, lo scopo è quello di creare una comunità globale di persone unite dalla passione per il benessere e la felicità, un network di supporto e ispirazione che continua a crescere anche dopo la conclusione dell’evento.

Un’esperienza multisensoriale: benessere a 360 gradi

Questa edizione del summit si preannuncia essere un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, un viaggio alla scoperta del benessere a 360 gradi. Dalle conferenze stimolanti alle performance artistiche emozionanti, il summit offre un programma ricco e variegato.

La musica del violinista Aldo Cicchini, che ha portato speranza a migliaia di persone durante il lockdown, rappresenta un simbolo potente del potere dell’arte di elevare lo spirito umano. La collaborazione con Gallup, con i suoi dati e le sue analisi, aggiunge un valore scientifico e rigoroso all’evento.

L’attenzione ai dettagli, dalla scelta della location, il New World Center nel cuore di Miami Beach, alla qualità eccelsa dei relatori, garantisce un’esperienza indimenticabile, un’occasione per rigenerarsi e ritrovare l’equilibrio interiore per affrontare sia le sfide quotidiane che il coraggio di cambiare le abitudini che non sono più congeniali.

Quindi, amici, unitevi a noi a Miami mentre celebriamo il potere della speranza e la scienza della felicità. Abbracciamo l’opportunità di creare una vita più felice e appagante, non solo per noi stessi, ma per il mondo che ci circonda. A presto!

Cover photo courtesy worldhappinesssummit.com