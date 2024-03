I migliori giocatori del mondo si sfidano al Miami Open 2024

Swiatek guida il campo stellare del WTA

La numero 1 mondiale Iga Swiatek, campionessa del Miami Open 2022, è la testa di serie principale per il torneo di quest’anno, in seguito alla composizione del tabellone di domenica. Swiatek è una delle 15 campionesse dei Major nel campo, otto delle quali sono non teste di serie e scenderanno in campo nei turni di apertura martedì e mercoledì. Un match del primo turno vedrà due campionesse dei Major fronteggiarsi, con la vincitrice di tre titoli del Grande Slam Angelique Kerber contro la campionessa dell’US Open 2017 Sloane Stephens, che ha anche vinto il Miami Open 2018. Un’altra vincitrice di Major in azione anticipata sarà Simona Halep, che inizia contro Paula Badosa con la vincitrice destinata ad affrontare la testa di serie numero 2 Aryna Sabalenka. Altre vincitrici dei Major non teste di serie che giocheranno nei match del primo turno includono Venus Williams, Naomi Osaka, Emma Raducanu, Sofia Kenin e Caroline Wozniacki.

Domenica di successi per le teste di serie

Dieci delle prime 12 teste di serie nel tabellone di qualificazione femminile sono avanzate domenica 17 marzo. Jule Niemeier ha sconfitto la numero 5 Nao Habino ed Emiliana Arango ha battuto la numero 10 Kayla Day negli unici colpi di scena tra le teste di serie nel turno di apertura. Le prime quattro teste di serie – Anna Karolina Schmiedlova, Tamara Korpatsch, Taylor Townsend e Bernarda Pera – sono state tutte vincitrici in set diretti. In totale, 15 delle 24 teste di serie hanno vinto domenica. Dodici donne accederanno al tabellone principale con vittorie durante il turno finale di qualificazione di domenica.

Inizia la qualificazione maschile lunedì 18 marzo

Cinque dei 24 match di primo turno di qualificazione maschile vedranno connazionali sfidarsi per guadagnarsi l’ingresso nel tabellone principale. Tre scontri tutti americani e due francesi sono programmati per l’azione di lunedì. Questi scontri tra connazionali arrivano mentre giocatori che rappresentano 23 nazioni diverse prendono parte all’evento di qualificazione su due turni. Il campo di qualificazione include anche ex giocatori ATP Top 10 come Roberto Bautista Agut, David Goffin e Diego Schwartzman.

Martedì Super

I match del primo turno dalla metà inferiore del tabellone femminile si giocheranno martedì 19 marzo, con Simona Halep, Emma Raducanu, Caroline Wozniacki e Venus Williams. La metà superiore – che include Kenin, Kerber, Osaka e Stephens – vedrà i loro match del primo turno programmati per mercoledì 20.

photo credits: Miami Open presented by Itaú