10 consigli per scommettere online in modo sicuro

C’è un fattore distintivo semplice ma importante che determina se un giocatore avrà un’esperienza di gioco piacevole o meno: quel fattore è la ricerca. Il fatto che si sita cercando online qualche idea e suggerimento su come comportarsi e orientarsi nelle scommesse online è un buon inizio.

Per tutti coloro che sono comunque confusi dalla quantità di informazioni, spesso contradditorie che si trovano in rete ecco quindi qualche spunto. Dieci preziosi consigli su come rendere le proprie scommesse sportive online sicure e divertenti direttamente da chi già li mette in pratica quotidianamente!

Primo suggerimento: scegliere un bookmaker in regola

Scegliere il sito di scommesse online sbagliato potrebbe causare parecchi problemi. Spesso queste piattaforme non hanno infrastrutture solide e sono soggette ad attacchi informatici. Un bookmaker anonimo, senza licenza e pescato chissà dove potrebbe truffare gli scommettitori oppure mettere dei trabocchetti sul bonus di benvenuto rendendolo inutilizzabile. Il suggerimento è quello di controllare per bene il sito, che tipo di licenza possiede e assicurarsi del protocollo informatico che utilizza per la protezioni dei dati.

Il primo passo è la presenza di una licenza regolare. Molti purtroppo confondono bookmaker stranieri con bookmaker truffaldini. Esistono diversi paesi al mondo che hanno regolamentato il mondo delle scommesse. Molti di questi paesi hanno regolamentato il settore ben prima dell’Italia tanto che oggi i bookmaker non AAMS sono considerati tra i maggiormente affidabili.

Secondo consiglio: scommettere solo quello che si può perdere

Questo punto non può essere sottovalutato. Il gioco d’azzardo e le scommesse sportive non sono attività lavorative o dove investire i risparmi faticosamente messi via in una vita di lavoro. Chiamandosi azzardo o scommesse è chiaro che c’è una forte componente di rischio implicita nell’attività stessa. Il poter controllare le proprie finanze e non giocare oltre una certa soglia è un punto fondamentale. È qui che passa quella sottile linea di separazione tra il divertimento e l’ossessione. Non oltrepassarla vuol dire scommettere e divertirsi senza crearsi problemi di alcun tipo.

Terzo consiglio: rispetto delle leggi e solo dai 18 anni in su

Non scommettere o giocare al casinò se non hai 18 anni o più. In molti paesi è un reato per i minorenni giocare d’azzardo. Chi non ha l’età legale e viene sorpreso a farlo potrebbe avere dei problemi oltre a essere impossibilitato a poter incassare una vincita.

Quarto avviso: controllare le abitudini di gioco

Si gioca principalmente per divertimento. Questo però non toglie che non bisognerebbe farlo con una eccessiva noncuranza. La cosa migliore è avere un piano e un budget prefissato per ogni giorno o sessione di scommesse da piazzare. Spesso uno dei motivi per cui si cade nella ludopatia è dovuta al non avere pianificato e rispettato il programma.

Quindi, avere giorni separati durante la settimana per piazzare delle scommesse, ad esempio martedì e sabato, avere un budget, diciamo 100€ al massimo a settimana. Dopo aver fatto questo piano, bisogna strettamente attenervisi.

Quinto suggerimento: scommettere su sport che piacciono

Uno dei motivi comuni per cui alcuni scommettitori si sentono frustrati è la mancanza di entusiasmo o di amore per lo sport su cui puntano. Scegliere dove piazzare le proprie scommesse è come andare al cinema: difficilmente si sceglie un genere di pellicola che non incontra i propri gusti. Chi ha già la passione per il calcio fa bene a scommettere su incontri di questi sport. Inutile andare a intrufolarsi in sport di cui a malapena si conoscono le regole degli incontri. Per coloro che hanno la passione degli sport di nicchia o meno diffusi allora sappiano che sui bookmaker non AAMS è possibile scommettere su tantissimi sport alternativi al calcio.

Suggerimento numero sei: scommettere per divertirsi

Tutti vogliono vincere con le proprie scommesse sportive. Tuttavia, il modo più sicuro per giocare d’azzardo e non struggersi è scommettere per il gusto di farlo, con il denaro che si può permettere di perdere. Ci si rende conto che si otterrà del divertimento anche quando la scommessa è perdente senza abbattersi troppo.

Settimo consiglio: non cercare la vendetta

Il bookmaker vince sempre, anche quando uno scommettitore incassa un bel premio. È una questione di pura matematica. La mentalità di cercare di battere il bookmaker, inseguire perdite o recuperare scommesse perse è ciò che rovina la maggior parte degli scommettitori. Ad esempio, dopo aver perso una scommessa di 50€, alcuni giocatori raddoppiano la scommessa successiva solo per vedere se possono recuperare i soldi persi con una vittoria. Purtroppo, non funziona sempre così, è più saggio proseguire con il programma e il budget che ci si è imposti.

Consiglio numero otto: conoscere le probabilità

Conoscere le probabilità a proprio favore aiuta a stabilire le aspettative. Questo lo si fa studiando un po’ la matematica dietro le scommesse, il funzionamento delle quote per capire quando si hanno delle probabilità matematiche di vittoria.

Suggerimento numero nove: evitare le superstizioni

Non esiste un modo sicuro per vincere una scommessa sportiva. Un vecchio adagio recita: “la palla è rotonda” significando che tutto potrebbe succedere in un match sportivo. Questo vuol dire che non esista il numero fortunato o la squadra del cuore. Si scommette analizzando la situazione e delle volte lo si fa anche contro la squadra che per cui si tifa.

Decimo consiglio: leggere i termini e le condizioni

L’errore più comune commesso dagli scommettitori è di non leggere le regole del gioco o i T&C dei bookmaker. Questa è spesso la causa della delusione negli scommettitori che scoprono di non essere in grado di non poter usare al meglio i bonus ricevuti. Di solito, la maggior parte dei bonus ha dei requisiti da raggiunger per poterne prelevare le vincite. Bisogna conoscerli prima di accettare il bonus stesso e capire se sono adatti al proprio stile di scommessa e di gioco.

Conclusione

Scommettere è un bel passatempo ama deve essere fatto sulle giuste piattaforme e per divertirsi. Se ci lascia prendere la mano le conseguenze potrebbero essere disastrose. Non solo in termini economici ma anche di rapporti sociali. Scommettere con saggezza è la chiave di tutto.