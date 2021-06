Le scarpe top per la Primavera/Estate 2021

La primavera è ormai alle porte ed è tempo di pensare al nuovo guardaroba, tenendo d’occhio le tendenze moda per la Primavera/Estate 2021. Capitolo scarpe: dai tacchi design alle sneaker chunky, ci sono tanti nuovi modelli di stivaletti, mocassini, scarpe basse e, ovviamente, sandali che ci faranno venire voglia di vestitini e shorts.

Scarpe top Primavera/Estate 2021: il tacco

ASOS DESIGN Sabot Neville in pelle nera

A fare la differenza è il tacco. Largo, decorato con pietre o ricami o ancora in versione coccodrillo. E non dimentichiamo i kitten heel, i tacchi bassi e sottili che fanno subito Audrey Hepburn, che anche per questa stagione si confermano tra i trend in crescita. Il tacchetto basso quest’estate esce definitivamente dalla “zona sciura” con le mules a punta quadrata, un altro dei super trend dell’estate.

Sandali AGL Viola

Non mancano ovviamente i tacchi altissimi come quelli dei sandali coloratissimi AGL, ma le amanti dello stiletto avranno solo l’imbarazzo della scelta tra décolleté, sling-back e tacchi scultura.

Scarpe top Primavera/Estate 2021: sneakers e stivaletti

ASH Sneaker chunky Moby

La bella stagione è quella giusta per chi non teme di sfoggiare colori sgargianti e suole esagerate, e le tendenze moda della stagione in arrivo sono pronte a farci svettare anche in sneakers: si chiamano chunky e sono le scarpe da ginnastica con la suola altissima. Le propone ASH in versione bianco candido vivacizzato da sfumature colorate.

Sneakers rosa New Balance

E, anche se in passerella questa volta se ne sono viste poche, le scarpe da tennis sono comunque pronte ad accontentare chi allo stile sporty non rinuncia. Un modello tra tutti? Quello rosa di New Balance.

Sneaker animalier Aniye By

E per un mood decisamente urban glamour, la sneaker athleisure con dettagli animalier proposta da Aniye By è il perfetto mix tra comfort e femminilità.

YATAY Irori per @supersnake €320 su yatayatay.com

Chi, invece, non rinuncia al classico può dirigersi sicura sulle Jazz Court di Saucony o sulla capsule collection in edizione limitata che Yatay ha realizzato insieme a @supersnake.

Saucony Jazz Court

Anche chi non ha mai dimenticato l’amore per gli anfibi quest’estate troverà pane per i suoi denti, mentre chi affronta il clima della mezza stagione in stivali, troverà gli alleati perfetti negli ankle boots e nei camperos.

Scarpe top Primavera/Estate 2021: il comfort

Espadrillas Manebì

E dunque, tra tacchi grossi e stivaletti, le novità non dimenticano (per fortuna) il comfort. Lo confermano anche zeppe e plateau, i dettagli più strategici delle collezioni estive.

Ballerine Essēn The Label X Linden Cook €169

Poi ci sono le linee dedicate a ballerine, per esempio la collezione Essēn The Label X Linden Cook, loafer, sabot e le sempre amatissime espadrillas. Le sfilate hanno anche riportato in auge lo stile bourgeois dei mocassini, declinati sia nella versione con tacco che in quella più preppy e french touch.

Scarpe top Primavera/Estate 2021: i sandali

Ted Baker Sandali con borchie Mathar

Per la Primavera/Estate 2021 non possono mancare i sandali. L’anno scorso si erano affacciati quelli alla schiava, che per questa stagione tornano ad abbracciare i polpacci delle fashion addict anche in versione etno chic o decorati da piccole borchie. Tra i must have anche le scarpe con i listini e con le bande incrociate, da indossare anche con i calzini. Tra le flat shoes resistono le ciabattine con o senza tacchetto.

Cover photo created by lookstudio – www.freepik.com