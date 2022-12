Il body: nuovo segreto per stare caldi tutto l’inverno

Basta un body per risolvere la grande sensazione di freddo che spesso accompagna la stagione invernale. Un indumento fin troppo spesso sottovalutato, si rivela estremamente pratico e stizzoso, sia da indossare come indumento intimo che come maglietta. Uno dei più noti indumenti, soprattutto tra le donne, il body può essere la soluzione di un gran numero di outfit differenti.

Affrontare l’inverno con un body è molto più semplice e sicuramente più pratico. In questa guida sarà possibile vedere come veramente tutte hanno bisogno di un body nel loro armadio, un capo che si potrebbe definire rivoluzionario, tornato in auge dopo che negli anni ’80 e ’90 era stato una vera icona di stile.

Come succede per qualsiasi capo iconico, quello che è importante è saperlo abbinare. Ecco il motivo per cui ti occorre questa guida, per un look impeccabile.

Vestirsi a cipolla

Questo è il vero segreto dell’inverno, vestirsi a cipolla, un vero e proprio stile di vita che permette di togliere e di aggiungere degli indumenti nel caso in cui si abbia più o meno freddo o caldo. Troppo spesso si commette un banale errore, quello di andare a sovrapporre strati su strati che in realtà non scaldano mai a sufficiente. Un errore da corregge con un semplice body avvolgente, che offre al corpo il calore di cui ha bisogno senza mai essere invadente.

Quindi il body finisce non solo per essere un’icona di stile, ma anche la dimostrazione d quando un singolo capo possa essere il vero salvavita per un’intera stagione. Quello che risulta veramente importante è che il body vesta il fisico come una seconda pelle, facendo anche apparire la silouette più armoniosa.

Body a girocollo o dolcevita

Uno dei modelli più utilizzati di body è sicuramente quello a girocollo, molto semplice e talmente basilare da stare bene veramente a tutti. Una tipologia di body molto semplice da utilizzare e talmente comodo, che dopo averlo provato non se ne vorrà più fare a meno.

È il capo ideale per indossare un body in inverno e per comprendere che è veramente quello che mancava all’interno del proprio guardaroba. Un body a girocollo può essere indossato sia sotto un elegante tailleur che in abbinamento perfetto con un maglioncino, una sorta di seconda pelle che veste, copre e offre un comfort senza pari.

Lo stesso si può dire del body dolcevita, ancora più elegante e ancora più in grado di mostrare il carattere di chi lo indossa. Lo si può scegliere smanicato, ma anche a manica lunga non ci sarà alcun motivo di temere il freddo, senza neanche collezionare maglioncini da indossare uno sull’altro nella speranza di sentire calore.

Perfetto l’abbigliamento con i jeans.

Per un look veramente chic

E tra i diversi body da scegliere ecco che ci sono dei body couture, che possono essere indossati sotto qualsiasi giacca. Alcuni modelli sono pensati dalle case di moda per essere utilizzati anche in situazioni estremamente chic ed eleganti, come può essere una cena elegante o un incontro di lavoro. Molto diversi da quelli consigliati per contrastare il freddo, questi sono modelli gioiello, con materiali deluxe. Possono essere in simil pelle, presentare degli inserti, avere delle stampe uniche ed essere addirittura in pizzo. Insomma il body è il vero indumento di culto di questo ultimo inverno e sembra promettere di esserlo anche negli anni a venire.