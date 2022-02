Come abbinare un vestito bianco in 5 modelli basic

Il bianco è forse uno dei colori più semplici da abbinare. Estremamente luminoso e privo di tinta, è conosciuto anche come colore acromatico. Contiene tutti i colori dello spettro elettromagnetico e per questo può essere indossato praticamente con tutto.

American Vintage Tee-Shirt Blanc su amazon.it

Se alcuni abbinamenti sono un classico del casual, come la Tee-Shirt Blanc di American Vintage indossata su un paio di jeans, altri si prestano anche alle occasioni più eleganti. In particolare le nuance pastello e nude e i colori scuri come il nero, il blu, il verde bosco e il rosso scuro si sposano molto bene con il bianco. Per i look più casual, invece, vale la regola del mix di colori accesi e di stampe. Alcuni tessuti come il denim e la pelle – suede e cuoio in particolare – si abbinano alla perfezione con un vestito bianco e anche con un abito bianco di pizzo.

Come tutti i colori chiari in generale, il bianco è più indicato per la stagione primaverile ed estiva, ma non è da escludere affatto per la stagione fredda. Oltre ai look total white, sdoganati anche per l’autunno-inverno, esistono infinite combinazioni possibili. Vediamo come abbinare un vestito bianco a seconda del modello: basterà variare gli accessori per passare da un look formale ed elegante a un mood più relaxed e casual.

Il tubino bianco

Non solo noire, la petite robe in versione bianca ha già in sé un’eleganza classica e minimal. Se abbinare un tubino nero è qualcosa di semplice e basilare, combinare un vestito bianco a tubino è altrettanto soddisfacente.

Per i look più eleganti scegliete l’accoppiata black/white e puntate su un blazer nero dal taglio sartoriale oppure, per un tocco meno rigoroso e super femminile, scegliete una blusa con maniche a 3/4. Pumps e clutch nere con dettagli silver completeranno l’outfit aggiungendo personalità.

Blazer doppio petto Mango

Per un look da giorno provate a combinare una giacca in pelle blu elettrico e un paio di scarpe in nuance dal tacco medio, magari in vernice. Una handbag nei colori sorbetto e sarete perfette anche per l’ufficio.

L’abito bianco in pizzo

Romantico e bon ton, provate ad accostare il pizzo bianco a un materiale insolito dagli effetti metallici e super shiny come un blazer e un paio di pumps in pelle silver. Per richiamare le decorazioni della giacca e dare un accento di colore, scegliete una clutch in plexi. Il risultato sarà super chic e originale.

Décolleté Michael Kors su amazon.it

Passate a un look da giorno e abbinate il vostro abito in pizzo bianco a una giacca in sitle military chic e a un paio di zeppe in corda e tessuto per una nota di colore (il rosso è l’accento giusto). Per richiamare i disegni del pizzo, scegliete una shopper in pelle traforata.

L’abito chemisier

Lo chemisier bianco ha un profilo casual ed essenziale, ma può diventare il capo chiave per un look sofisticato: abbinatelo a un blazer lungo e a un paio di sandali animalier, scegliete una borsa a mano dalle nuance nude e sarete perfette anche per le occasioni più formali della giornata.

Borsa a mano Coccinelle su amazon.it

Il look diventa più relaxed e mantiene la sua allure minimal combinando l’abito chemisier con una giacca in denim dal taglio over, per esempio un modello a kimono. Un sandalo color cuoio dal tacco comodo e una borsa rosso fragola saranno gli accessori perfetti per completare l’outfit.

Il mini dress bianco

Il mini abito bianco con gonna ampia dalla silhouette anni ’50 ha uno stile fresco e girlish e si abbina all perfezione con un tocco gold per i look più eleganti: scegliete un bolerino o una giacca cropped in paillettes e perline, abbinate delle pumps e una clutch con dettagli dorati e il risultato sarà super glamour.

Bomber Urban Classics su amazon.it

Calzate un paio di sneakers colorate rosa pastello e trasformate il vostro look per le occasioni più informali; abbinate un bomber super femminile e un backpack in pelle e avrete uno streetstyle look a regola d’arte.

Maxi dress bianco

Bianco e lungo non vuol necessariamente dire “sposa”. Tutto sta nel modello e negli accessori da selezionare con cura. Sui red carpet non mancano esempi d’eleganza total white, ma per non sbagliare nei vostri outfit per le occasioni speciali scegliete un abito semplice che disegni perfettamente la silhouette. Abbinatelo a dei sandali preziosi e puntate sull’oro e l’argento; la clutch dovrà essere un piccolo gioiello che si combini alla perfezione con l’intero outfit.

Sandali con zeppa Café Noir su amazon.it

L’alternativa country-chic per il maxi dress bianco è il modello in cotone ricamato; un paio di zeppe in corda e una borsa a secchiello colorata accentueranno il mood hippie del look.

Cover photo by Tamara Bellis on Unsplash