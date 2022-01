Delia Duran, alla puntata serale del GF Vip con uno strepitoso e costoso look giallo

Il mondo dell’intrattenimento, nel corso degli ultimi anni, è cambiato davvero tantissimo. Merito, senza ombra di dubbio, della grande varietà di scelta, sia online con i vari portali come Casino777 casino online, che in televisione, dove serie tv, film e reality si sono pian piano presi completamente la scena.

Ebbene, uno dei reality show che vanno ancora per la maggiore sul territorio italiano è sicuramente il Grande Fratello. In modo particolare, sta facendo molto parlare di sé l’edizione vip, condotta da Alfonso Signorini, in cui ad avere un ruolo da padroni, già da qualche mese, sono i protagonisti di un discusso, complicato e incredibile trio, ovvero la coppia formata da Delia Duran e Alex Belli e il terzo incomodo, ovvero Soleil Sorge.

Delia Duran in giallo, ma che grinta

Nonostante sia entrata da pochissimo, la bella Delia è diventata già una delle grandi protagoniste della casa più amata dagli italiani. Nel corso dell’ultima puntata, in modo particolare, ha brillato sia grazie alla sua bellezza, che a uno spettacolare abito giallo che ha indossato. Un capo d’abbigliamento decisamente interessante, con tanto di gonna asimmetrica, che ha combinato con un bracciale davvero molto costoso.

È chiaro che la storia tra Alex Belli e la moglie Delia Duran è più che mai tormentata. L’entrata nella casa da parte della donna avrebbe dovuto permettere di trovare risposte alle sue domande e ai suoi dubbi, ma sembra che, al contrario, le cose si stiano facendo sempre più complicate, soprattutto gli scontri con Soleil, che non sembrano avere fine.

L’attrice di origini venezuelane non riesce ancora proprio a digerire la liaison che hanno avuto il marito Belli con Soleil Sorge all’interno della casa. Detto questo, però, la donna non ha comunque voluto lasciar da parte la sua fisicità prorompente e uno stile sensuale, senza dimenticare anche una particolare attenzione verso degli accessori di lusso.

Un abbigliamento appariscente e un tocco finale di gran lusso

Fin dal primo momento, ovvero quando il conduttore Alfonso Signorini ha dato il via al collegamento con la casa, è stato difficile non notare il look di Delia Duran. In modo particolare, è stato il colore giallo dell’abito a emergere in maniera importante. Il patron del GF Vip, di conseguenza, ha voluto subito affermare la somiglianza, proprio per il colore giallo acceso del suo abito, di Delia con il personaggio dei cartoni animati, Titti, il canarino da sempre in lotta con il gatto Silvestro.

Un look totalmente in contrasto con quello che Delia aveva scelto per il suo ingresso nella casa romana. Infatti, in quell’occasione, aveva sfoggiato un abito lungo color celeste con le catene. In questo caso, invece, ha puntato su un capo firmato Babylon. Si tratta di una versione dotata di spalline imbottite, che prevedeva delle maniche lunghe, ma anche una scollatura particolarmente vistosa, che ha avuto come effetto finale quello di dare ampio risalto non solamente al décolleté, ma anche alla gonna dalla forma asimmetrica, visto che da una parte arrivava fino alla caviglia, dall’altra era davvero cortissima, con uno spacco impressionante.

Per completare questo look piuttosto azzardato, ma che nel suo complesso ha avuto senz’altro un effetto da capogiro sui telespettatori, Delia Duran ha optato per i tacchi a spillo, camminando su altezze che “voi umani non potreste nemmeno immaginare”.

La vera e propria perla nell’outift della moglie di Alex Belli, però, è rappresentata dallo splendido bracciale dalla forma, alquanto strana, di chiodo. Si tratta di un Just un Clou di Cartier, realizzato in oro. Giusto per inquadrare complessivamente il modello, si tratta di un prezioso che ha un costo, in gioielleria, pari all’incirca a 7540 euro (da notare, tra le altre cose, che pure suo marito ne ha uno perfettamente uguale).