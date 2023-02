Cura dei capelli: l’importanza di scegliere lo shampoo giusto

Lo shampoo è un prodotto fondamentale per la salute e la bellezza dei capelli. Scegliere quello giusto è determinante, soprattutto nei periodi che coincidono con i cambi di stagione o durante l’estate, mesi in cui i capelli sono stressati da sole, mare e ripetute docce. Soprattutto in queste occasioni, lo shampoo diventa un ottimo alleato per avere capelli sani e forti.

Le caratteristiche principali di uno shampoo di qualità

Lo shampoo è il prodotto cosmetico appositamente pensato per curare la salute e l’igiene del cuoio capelluto. La sua scelta a volte sembra scontata, ma occorre valutare le caratteristiche di questo prodotto e, soprattutto, leggere l’etichetta per comprendere le sue qualità.

Uno shampoo errato o scadente, infatti, può portare conseguenze molto fastidiose, come l’irritazione del cuoio capelluto e l’alterazione dello strato idrolipidico, che è uno degli elementi che più determina la salute e l’aspetto estetico dei capelli.

Saper leggere l’etichetta aiuta a compiere una scelta consapevole, valutando in modo corretto la composizione chimica del prodotto selezionato. Uno shampoo è composto da formulazioni complesse e da molti ingredienti. Tra questi troviamo quelli attivi che agiscono direttamente sul capello e il cuoio capelluto, ma anche tensioattivi e additivi.

Da evitare le sostanze nocive che possono rovinare la salute del capello. Quindi meglio orientarsi verso uno shampoo senza siliconi o uno shampoo senza solfati, sostanze che danneggiano il cuoio capelluto.

Scegliere lo shampoo più adatto alle caratteristiche dei propri capelli

Per chi ha dei capelli normali lo shampoo ideale è un extra delicato che consente anche di effettuare più lavaggi senza rischiare di compromettere la salute del capello. Nel caso di capelli fragili o particolarmente sottili, ci si deve orientare verso un prodotto rinforzante in cui sono presenti più sostanze grasse. Questo tipo di formulazione permette di dare forza ai capelli fragili.

I capelli opachi e secchi hanno bisogno di una formulazione molto simile a quella dei capelli fragili, con l’unica differenza che bisogna applicare il prodotto con energia, così da agire sul cuoio capelluto e idratarlo a fondo. Lo shampoo ideale, quindi, è ad azione nutritiva e formulato per chi ha capelli secchi.

Particolarmente difficili da gestire sono i capelli grassi, che non vanno mai lavati tutti i giorni, ma per due o tre volte a settimana al massimo (così da non aggravare la situazione). Il prodotto perfetto per questo tipo di capello è lo shampoo sebo-normalizzante che consente di ripristinare il pH della pelle.

I capelli ribelli e che si aggrovigliano, invece, vanno trattati con prodotti a carica elettrica contraria. Infatti, bisogna contrastare l’effetto elettrizzato tipico di questa tipologia di capello. Allo shampoo, inoltre, si può abbinare una lozione da applicare subito dopo aver lavato i capelli.

Infine, uno dei problemi che più crea imbarazzo e fastidio quando parliamo di capelli: la forfora. In questi casi, bisogna trovare lo shampoo più adatto alle propri esigenze, scegliendo tra i prodotti antiforfora con formulazioni specifiche e studiate per eliminare questo problema molto comune.